E' stato il principe Emanuele Filiberto di Savoia a consegnare all’azienda di Limbadi la certificazione identificata con il marchio di casa Savoia.

Dal principe al re dei liquori. Da casa Savoia direttamente in Calabria. Lì dove la distilleria Caffo di Limbadi, ha deciso di mantenere l’intera filiera, senza delocalizzare nessuna delle fasi di produzione. Motivo per il quale la storica distilleria vibonese si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento “Eccellenza italiana” ideato dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ed è stato proprio il discendente della Casa Reale a consegnare personalmente la certificazione nella mani di Pippo e Nuccio Caffo, presente e futuro della alla famosa distilleria, leader in campo nazionale ed internazionali dei digestivi alcolici.

Il rilascio della certificazione è resa possibile grazie alle verifiche della “Bureau Veritas Italia”, azienda leader a livello mondiale nella valutazione ed analisi dei rischi legati alla qualità, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza e alla responsabilità sociale.