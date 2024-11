Ultimissimi preparativi per l’atteso concerto il 18 agosto a Soverato del noto artista, unica data calabrese del tour “Polvere”

Tutto pronto per uno degli eventi più attesi della stagione estiva. Il concerto di Vinicio Capossela rientra nella programmazione proposta dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che allestisce l’area e ne organizza le esibizioni dal vivo, ed è l’unica data calabrese del tour “Polvere” come il primo dei lati che compongono “Canzoni della cupa” il nuovo disco di Vinicio Capossela, uscito lo scorso maggio. Composto da due lati, Polvere e Ombra, “Canzoni della Cupa” è un’opera originale, su cui Capossela ha lavorato per 13 anni e che arriva a 5 anni di distanza dal suo ultimo album di inediti. E proprio come il disco, anche il nuovo tour di Capossela sarà composto di due lati, per presentare al meglio il mondo folclorico, rurale e mitico espresso in quest’album.



Sul palco insieme con Vinicio Capossela ci saranno Glauco Zuppiroli (contrabbasso, guitarron), Mirco Mariani (mellotron, batteria, cymbalon), Alessandro “Asso” Stefana (chitarra, banjo), Victor Herrero (chitarra battente, chitarra elettrica, chitarra classica, vihuela), Agostino Cortese “Ago Trans” (cupa cupa, grancassa), Antonio Vizzuso (cupa cupa, tamburi), Enza Pagliara (voci e tamburi), Giovannangelo de Gennaro (voci, viella, aulofoni, tamburi), Sergio Palencia e Angelo Mancini, i “Mariachi Mezcal” (trombe). I suoni sono curati da Taketo Gohara, il disegno luci è di Francesco Trambaioli. Il direttore di produzione è Michele Montesi. La scenografia è realizzata da Laboratorio Alovisi su progetto di Paolo Bazzani e Luigi Ferrigno. I costumi sono di 0770. “Canzoni della cupa – Polvere” è uno spettacolo scritto e diretto da Vinicio Capossela e prodotto da La Cupa.



Nel corso della serata a Soverato, Capossela riceverà, come tutti gli altri ospiti della Summer Arena, il Pitagora d’argento, l’opera del maestro orafo Michele Affidato raffigurante il filosofo e matematico.