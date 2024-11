Anche la prestigiosa Norman Academy onora il talento dell’emergente attrice calabrese Denise Sapia. L’associazione filantropica con sede in Florida e operante in Italia, tra le più importanti in campo mondiale nel sostegno e la promozione della cultura, dell’arte e della solidarietà, ha conferito alla giovane interprete cinematografica di Rossano la Medaglia Aurata. Si tratta di un riconoscimento assegnato ad personam per esaltare le doti e le peculiarità di donne e uomini straordinari. Per l’edizione 2018, la Medaglia Aurata dedicata alla categoria cinema ed espressività teatrale, è stata assegnata a Denise e al regista Daniele Falleri, autore, tra gli altri, delle fiction Le tre rose di Eva, Carabinieri, Il Commissario Manara e Solo per Amore.





La cerimonia di assegnazione della Medaglia Aurata è avvenuta lo scorso Sabato 9 Giugno presso la Casa dell’aviatore, sede del Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare Italiana, in Via dell’Università a Roma, nel contesto del premio internazionale “Capitolino d’Oro” promosso dalla Norman Academy e condotto dalla giornalista Paola Zanoni.



Ovviamente soddisfatta l’attrice Denise Sapia, che in queste settimane sta lavorando, ancora una volta come attrice co-protagonista, ad Arbëria, un film scritto e diretto da Francesca Olivieri, che gli addetti ai lavori del grande schermo definiscono già come un capolavoro del cinema meridionale, nelle sale nel prossimo autunno.





«Sono orgogliosa di ricevere questo prestigioso riconoscimento – ha detto Denise intervenendo con la sua ormai proverbiale giovialità alla cerimonia di consegna della Medaglia Aurata – perché rappresenta una testimonianza nel cammino artistico che ho avuto la fortuna e l’onore di intraprendere ormai da circa un decennio. Un cammino – ha poi precisato l’interprete di produzioni cinematografiche come Lea, Tienimi Stretto, Un difficile perdono, Silent Night e Nomi e Cognomi – che non è assolutamente un punto di arrivo. Tutto quanto fatto in questi anni, i riconoscimenti e gli apprezzamenti ottenuti ho voluto sempre condividerli con le persone a me più care, con i miei familiari da cui ricevo sempre massimo sostegno, con la mia città ed il mio territorio, ai quali mi sento orgogliosa di appartenere, e non da ultimo con i miei amici e compagni di scuola e di crescita. In particolare – ha aggiunto Denise, commuovendo l’intera ed autorevole platea della Norman Academy – voglio dedicare questa Medaglia Aurata, tra i più importanti premi ottenuti in questi quasi dieci anni di carriera, a Filippo, un mio amico diversabile che da qualche giorno non è più con noi».





Parole di elogio sono state rivolte all’interprete calabrese anche dal gotha della Norman Academy e da Paola Zanoni, conduttrice del premio, che hanno voluto fortemente premiare Denise Sapia, quale rappresentante del mondo dei giovani attori che si stanno facendo onore nel mondo della cinematografia italiana. Intanto – così come annuncia Eugenio Piovosa, della Geniusmanagement, procuratore dell’attrice – si stanno valutando nuove richieste ed opportunità cinematografiche e televisive che dovrebbero vedere ancora una volta protagonista la giovane e talentuosa Denise.