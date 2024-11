Una serata all'insegna della solidarietà, a difesa e tutela delle persone più bisognose. Questo, in sintesi, ha rappresentato l'evento organizzato ieri sera dal Rotary club Amantea che, quest’anno, è presieduto da Francesco Iorio Gnisci, in carica fino a giugno prossimo. La manifestazione si è svolta all'interno del “Teatro-Campus Francesco Tonnara” di Amantea e ha promosso una raccolta di fondi destinati alla Fondazione Rotary, la società che sostiene economicamente i progetti del Rotary Intenational, molti dei quali a sostegno della pace nel mondo. La serata, presentata da Ortensia Barone, presidente del Rotaract di Amantea, ha visto gli interventi di numerosi ospiti, tra cui quello del sindaco Mario Pizzino.

Napoli abbraccia Amantea

L'evento di ieri sera era particolarmente atteso, poiché Napoli ha abbracciato idealmente la città di Amantea, come indica il titolo della serata, nel nome e nel segno della generosità. La serata, infatti, è stata allietata dallo spettacolo musicale di Ciro Sciallo, napoletano doc di enorme talento, che insieme ad altri cinque artisti ha trascinato il pubblico in un viaggio intriso di tradizione e innovazione attraverso il repertorio classico della musica napoletana rielaborata in chiave pop. Lo spettacolo è stato organizzato dalla commissione Rotary Foundation del club, presieduta da Francesco Socievole, Past governor del Distretto 2100 del Rotary International, che si avvale della collaborazione dei soci del Rotary club, del Rotaract e dell’Interact.

La grande donatrice Carmen Siniscalchi

A dare un ulteriore tocco partenopeo alla serata, è stata la presenza di Carmen Siniscalchi, del Rotay Club Napoli Est, da ieri sera socia onoraria del Rotary Club di Amantea. La donna è anche una Grande Donatrice, titolo che all'interno del club rotaryano è riservato a coloro che donano ingenti somme di denaro alla Fondazione Rotary per sostenerne le cause. Anche suo marito Calogero Bellia, venuto a mancare cinque anni fa, era un rotaryano del club Napoli Est e insieme negli anni hanno sempre compiuto atti di estrema generosità.

Ai microfoni di LaC News24, Francesco Socievole, Francesco Iorio Gnisci e Carmen Siniscalchi.