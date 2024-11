Saranno coinvolte quasi tutte le scuole superiori di Cosenza in quello che è un viaggio attraverso la grande emigrazione verso le Americhe. E per l’appunto “America, il sogno di Antonio” è il tema di questo particolarissimo musical, in cui i primi attori sono giovani e qualificati tenori calabresi, tra cui il cosentino Federico Veltri, già tenore di successo per Canale5, e il catanzarese Nino Giacobbe.



Il progetto è stato presentato oggi a Cosenza, nel corso di una conferenza stampa che ha visto gli interpreti, gli autori, il regista, gli attori, presentare quella che è prima di tutto un’operazione culturale.

Si parte da Cosenza, e poi si andrà in provincia di Crotone e poi a Catanzaro, e man mano in altre città italiane. Ad emergere saranno le storie, le amarezza e le illusioni attraverso il racconto e la grande musica del ‘900 grazie agli interpreti di particolare valore: Federico Veltri tenore, Mirko Iaquintaì attore, Antonino Giacobbe tenore, il brillante e giovanissimo attore cosentino Alessandro Gallo, Rosalba Truglio e Giulia Greco soprano.

E poi le giovanissime Chiara Ricca e Valeria Bastone. La regia è di Franco Laratta.



Ci sarà una giovane e già affermata orchestra diretta da Damiano Morise dell’associazione Musicale "A. Vivaldi" E il corpo di ballo di Create Danza del coreografo Filippo Stabile. Dal 3 al 6 aprile le Matinee per le scuole. Poi serale il 6 Aprile alle 20.30 ed in pomeridiana il 7 Aprile alle 18, presso il CineTeatro “A. Tieri” di Cosenza.