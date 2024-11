L'incasso, come è noto, sarà devoluto a quanti hanno perso tutto in occasione dell'alluvione del 12 agosto scorso ma anche alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di una tenda di posto medico avanzato e, in parte, all'Associazione “Vincenzino Filippelli” per sostenere le attività in favore dei malati onco-ematologici

Ha vinto la solidarietà a Rossano. 10mila euro d'incasso con la vendita dei biglietti al costo di 5 euro che, allo stadio comunale“Stefano Rizzo” di Viale Sant'Angelo, ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti per assistere all'emozionante incontro di calcio amichevole, a scopo benefico, tra il Chievo Verona (squadra di serie A) ed una rappresentativa formata da calciatori dell'A.S.D. Corigliano e dalla società sportiva Piragineti.

L'incasso, come è noto, sarà devoluto a quanti hanno perso tutto in occasione dell'alluvione del 12 agosto scorso ma anche alla Croce Rossa Italiana (Sezione di Rossano) per l'acquisto di una tenda di posto medico avanzato e, in parte, all'Associazione “Vincenzino Filippelli” per sostenere le attività in favore dei malati onco-ematologici.

Una giornata di festa e di sport all'insegna della solidarietà.All'evento sportivo ha preso parte anche il noto autore e produttore discografico, Giulio Rapetti (in arte Mogol), che ha dato il calcio d'inizio alla storica partita nella città bizantina. In tribuna d'onore, oltre a molte autorità civili e militari, era presente, tra l'altro, il Presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, che ha ringraziato gli organizzatori, oltre all'Amministrazione comunale, sia per aver scelto il proprio club e sia per la straordinaria accoglienza riservata.