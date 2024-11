Luigi Strangis: un ragazzo dalla faccia pulita che imbraccia una chitarra elettrica e strega il pubblico con le sue canzoni. Il giovane artista lametino ha conquistato la semifinale del ventennale talent show Amici di Maria De Filippi. E dai rumors, che echeggiano negli ambienti, sarebbe uno dei concorrenti papabili per la vittoria finale.

Luigi è nato a Lamezia Terme da madre calabrese e padre napoletano, dove ha frequentato il Liceo Musicale Tommaso Campanella. Durante la sua permanenza ad Amici ha confessato di soffrire di Diabete che lo ha costretto a saltare una puntata del programma.

Il 20enne calabrese è entrato nella scuola di Canale 5 il 19 settembre 2021, dopo che Rudy Zerby lo ha scelto assegnandogli un posto nella sua classe. Un passo alla volta ha saputo conquistare insegnati e pubblico grazie anche agli inediti presentati: Muro, Vivo, Tondo e Tienimi stanotte (il più interessante per sound e testo ndr.).

Anche le cover, che Luigi ha interpretato nel corso del programma, non sono state da meno. Infatti, spiccano le performance su canzoni come Un’emozione da poco di Anna Oxa, ma soprattutto quella di Bella senz'anima di Riccardo Cocciante che il giovane lametino ha interpretato con un’attitudine non indifferente. Nel corso del talent il ragazzo di Calabria ha avuto l’onore di fare un duetto di chitarra con Alex Britti. In quell'occasione, il noto musicista si era congratulato con Luigi per la bravura nel suonare lo strumento.

La semifinale di Amici andrà in onda sabato 7 maggio. Con certezza Lamezia e la Calabria tutta fa il tifo per lui.