Far conoscere al grande pubblico la qualità dei giovani artisti calabresi. Questo l’obiettivo portato avanti ormai da anni dall’associazione di musica e spettacolo vibonese “The word of music”, guidata dalla maestra Enza Greco. Un nuovo e importante risultato è stato raggiunto proprio in queste ore. Giovanna Camastra, 15 anni, originaria di Botricello, ha sostenuto con successo le selezioni a Roma per la partecipazione al programma "Sanremo Young", condotto da Antonella Clerici. La ragazza, parte integrante del sodalizio musicale diretto dalla Greco, è risultata una delle voci più apprezzate ed entrerà a far parte della fortunata trasmissione canora.

Giovanna ha conquistato la commissione giudicatrice portando il brano di Pino Daniele dal titolo “Vento di passione”. Una vetrina di rilievo da non sottovalutare dal momento che, come rimarcato dalla maestra Greco, la manifestazione, a livello nazionale, riscuote sempre ampi consensi: «Ancora più soddisfatta – aggiunge infine - per la grande interpretazione che ha sostenuto davanti alla Clerici, al direttore d'orchestra maestro Basso e tutti i componenti di questa trasmissione» .