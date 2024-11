Il Comitato Giovani si prefigge di supportare le attività della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione

Il Comitato Giovani ha come obiettivo principale supportare le attività della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, promuovendone progetti, valori e priorità nelle comunità locali, attraverso la ricerca della partecipazione attiva di giovani e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale. Il Dott. Andrea Betrò è stato nominato per rappresentare la Regione Calabria nel Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana UNESCO.