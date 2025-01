Presentato a Castiglione Cosentino il cartellone di appuntamenti della stagione del Teatro Il Piccolo a cura dell'Associazione Palmo.

Da Castiglione Cosentino parte l’idea di mettere in rete i comuni nel cui territorio ricade un anfiteatro all’aperto, per costruire una stagione di spettacoli condivisa, un cartellone unico utile per valorizzare queste strutture per le quali le amministrazioni faticano a garantire il funzionamento e la manutenzione per carenza di fondi. «La nostra provincia – dice al nostro network Salvatore Magarò, sindaco di Castiglione – è punteggiata di strutture all’aperto ricavate in contesti anche piuttosto suggestivi. Il nostro anfiteatro, intitolato a Mia Martini, con la sua capienza di oltre duemila spettatori, ha ospitato negli anni concerti con artisti di assoluto rilievo. Quella stagione però è terminata poiché completamente dipendente dalle risorse pubbliche. La Regione in questa fase, sta scegliendo di destinare le somme più rilevanti a poche iniziative consolidate, trascurando le strutture presenti nei piccoli comuni. Per questo ho preso contatti con il sindaco di Altomonte, di Castrolibero e di Oriolo, per costruire con loro e con altre amministrazioni una rete sinergica che possa consentirci di rafforzare la progettualità e, di conseguenza, l’opportunità di attingere a nuovi finanziamenti».

La stagione del Piccolo Teatro

Intanto, sempre a Castiglione Cosentino, con il patrocinio dell’Amministrazione partirà a breve la rassegna Il Piccolo Palcoscenico, curata dall’Associazione Palmo che debutterà al Piccolo Teatro del borgo sito alle porte di Cosenza ed in prossimità dell’Università della Calabria il prossimo 18 gennaio. Il cartellone è stato presentato nel Frantoio dei Saperi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno tra gli altri partecipato Luigi Morrone, Attilio Palermo e Mario Palermo. Sei gli appuntamenti del programma, caratterizzato dall’alternanza tra prosa classica, musica, cabaret, musical. Si comincia appunto il 18 gennaio, con la commedia in chiaroscuro Mio cognato Mastrovaknic, ambientata nel periodo della seconda guerra mondiale, scritta da Ciro Lenti e diretta da Lindo Nudo. Prodotta dalla compagnia Rossosimona, avrà come protagonisti Paolo Mauro e Marco Tiesi.

Gli altri appuntamenti in cartellone

Si proseguirà poi con l’irriverente e genuina comicità dei Cinghios Group, con lo spettacolo tutto nuovo dal titolo Cchi Manicomico!, in scena l’8 febbraio e che farà registrare l’esordio assoluto del quartetto comico cosentino su un palco teatrale. Sarà poi la volta di due produzioni Palmo. Il 14 marzo sarà rappresentata l’opera Alice, non avere paura, adattamento della celeberrima fiaba di Lewis Carrol, scritto da Giulia Biondino e interpretato da Mariateresa Di Cianni, Alessandra De Cunto, Luigi Sprovieri, Erica Fuoco. Il 28 marzo invece il Piccolo Teatro ospiterà Chiamami Paolo, pièce musicale e recitativa che ha come soggetto il giudice Paolo Borsellino, interpretato da Luca Ziccarelli, accompagnato dalla performance canora di Ilaria Lico. Entrambe le opere sono scritte e dirette da Attilio Palermo, con musiche di Luigi Morrone e movimenti coreografici coordinati da Mario Palermo. Il 4 aprile spazio alla musica, con la performance di voce e chitarra Velia Ricciardi e Massimo Garritano duo. La stagione si chiuderà il 12 aprile con lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Luca Di Pierno e Teresa Nardi dal titolo Un insolito Picnic, prodotto e realizzato dal Teatro dei Fliaci. A dare ancor più rilievo e prestigio all’iniziativa, l’attrice Marina Suma, madrina della rassegna. Tutte le esibizioni avranno inizio alle ore 20,30. Le prevendite sono disponibili da InPrimafila.