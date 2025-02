L’artista, vincitrice nel 2024 con La noia, sta attraversando un momento di riflessione personale e non sarà presente alla prima serata. Il conduttore: «Non c’è una regola sul ritorno del vincitore» ma non esclude speciali sorprese

Angelina Mango sarà ospite del Festival di Sanremo 2025? Per ora la risposta è no, ma Carlo Conti non esclude un colpo di scena nei prossimi giorni. «Non l’ho ancora chiamata — ha spiegato il conduttore — perché so che sta vivendo un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare, potrebbe anche essere una sorpresa, ma non c’è una regola sul ritorno del vincitore dello scorso anno».

La giovane cantautrice, trionfatrice dell’edizione 2024 con il brano La noia, ha preoccupato i fan negli ultimi mesi. Dopo aver annunciato una pausa dal lavoro per dedicarsi a se stessa e alla propria salute, Angelina è riapparsa sui social qualche giorno fa, visibilmente dimagrita ma con il sorriso di nuovo sul volto. Un segnale rassicurante per chi la segue con affetto.

Nonostante il momento delicato, Angelina ha voluto mandare un messaggio ai partecipanti di Sanremo 2025: «Pareva 'na pazzia, invece era solo un anno pazzo di amore, ed è quello che auguro a tutti i miei amichetti pronti a salire sulla giostra. Vi guarderò col cuore pieno e farò il tifo per tutti voi», ha scritto sui social, accompagnando le sue parole a una foto sorridente.

Se la sua presenza al Festival resta per ora in dubbio, Carlo Conti non chiude la porta a un possibile invito nei prossimi giorni. Un eventuale ritorno sul palco dell’Ariston sarebbe certamente uno dei momenti più attesi dell’edizione 2025.

Intanto, Angelina si gode il suo momento di pausa, senza fretta di tornare. Per i fan, l’importante è sapere che sta meglio.