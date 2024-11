La bellissima show girl ha presenziato ai festeggiamenti dello stilista in un locale di Lamezia Terme. Una serata all'insegna dell'eleganza per celebrare chi ha portato il nome della città alla ribalta internazionale nel campo della moda

A soli 23 anni le sue creazioni attraversavano già le gradinate di Piazza di Spagna. L’enfant prodige della moda italiana, AntonGiulio Grande compie venti anni di carriera e dopo i party mondani nella capitale ha voluto festeggiare anche nella sua culla, Lamezia Terme, scegliendo come testimonial la giunonica, eterea e bellissima Anna Falchi.

Una vera e propria fashion dinner quella organizzata in un locale di Lamezia Terme a cui hanno preso parte anche gli onorevoli Doris Lo Moro, Ida d’Ippolito e Wanda Ferro. Una serata dedicata all’eccellenza lametina e curata in tutti i dettagli per celebrare chi ha portato la città della piana alla ribalta internazionale per una cronaca positiva e non negativa.

Un’amicizia che li lega da tempo quella tra la Falchi e Grande. La show girl, ha raccontato lo stilista, avrebbe scelto di indossare i suoi abiti quando ancora il suo nome non era noto, per poi continuare nel tempo. Fasciata in un bellissimo abito nero di Grande, la Falchi, accompagnata dal fratello, ha cenato senza risparmiarsi a foto e selfie, presenziando fino al taglio della torta.

«Non bisogna mai dimenticare le proprie origini - ha detto la Falchi - essere riconoscenti di dove si è nati e di avere poi fatto carriera». «Noi meridionali abbiamo una marcia in più, il tempo per sognare ciò che per gli altri magari è già a portata di mano», ha detto, invece lo stilista. Una carriera senza brusche frenate quella di AntonGiulio Grande, che pur spostandosi in tutto il mondo continua a vivere nella città della Piana. Una scelta rara tra coloro che “spiccano il volo”.