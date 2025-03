La cantante è la Italy's global woman of the year: «Essere qui è un onore. Devo tutto ai miei fan e alla mia squadra»

Anna Pepe è la Italy's Global Woman of The Year ai Billboard Women in Music 2025, premi assegnati sabato sera a Los Angeles. «Essere qui è un onore. È fantastico. Devo tutto ai miei fan, alla mia squadra, a tutti quelli che mi supportano: non mi sarei mai immaginata di arrivare fin qua: è quasi surreale», confida all'Asan la rapper italiana al termine della cerimonia che ogni anno riunisce il gotha dell'industria musicale femminile.



Sul tappeto blu acceso e tra i tavoli allestiti nel parterre dello Youtube Theatre di Inglewood, a sud della metropoli californiana, c'erano superstar internazionali del calibro di Doechii, premiata come donna dell'anno a livello globale, Gracie Abrams, miglior autrice del 2024, Glorilla, che ha vinto il premio Powerhouse, Jennie, la cantante del gruppo pop sudcoreano Blackpink, a cui è stato consegnato il riconoscimento come Global force, Tyla per l'Impact award, Meghan Trainor considerata la Hitmaker e la regina del neo soul Erykah Badu, onorata come Icona (ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo album dopo 15 anni).