In una nota stampa l'organizzazione a cura di Gioia e Vita srl, ufficializza l'annullamento del concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra italiana previsto per mercoledì 14 agosto presso il Teatro dei Ruderi di Diamante. «Il concerto è stato cancellato per problematiche tecnico logistiche, motivi non imputabili alla volontà degli artisti». «Chi aveva acquistato il biglietto di ingresso - conclude la nota - potrà chiederne il rimborso contattando il punto vendita di riferimento entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione e diffusione del presente comunicato stampa».