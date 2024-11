A decorare, con materiali di riciclo, le decine di rotatorie presenti nella città i migranti ospiti del centro di accoglienza della Malgrado Tutto

I materiali di riciclo diventano piccole opere d’arte. A Lamezia Terme spuntano gufi, babbi natale, candele, funghi, pecorelle, e persino coccodrilli.

Artefici di questo “dono” alla città sono i migranti ospiti del Centro di accoglienza di Pian del Duca, gestito dalla cooperativa Malgrado Tutto, che hanno dato vita ad un laboratorio per la lavorazione di tronchi da cui ricavare vere e proprie statue posizionate nelle rotatorie cittadine riuscendo a dare un tocco natalizio in modo originale ed a costo zero.

Di grande impatto è la rotatoria che riproduce con estrema originalità e cura di particolari la sacra Natività.