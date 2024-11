Con la verve di Napoli nelle vene e una voce che incanta, Arianna Rozzo si appresta a conquistare il palco di Sanremo Giovani 2025. A soli 22 anni, questa giovane cantautrice ha già dimostrato un talento innato e una passione smisurata per la musica. Con il suo brano 'J'adore', un mix esplosivo di sonorità moderne e influenze mediterranee, è pronta a far vibrare il cuore di milioni di italiani. Scopriamo insieme la storia di una ragazza che, con tenacia e determinazione, sta inseguendo il suo più grande sogno.

Un'anima napoletana pronta a incantare Sanremo

In un'intervista esclusiva ai microfoni di Italo Palermo e Simona Tripodi,nell’ambito della trasmissione Zigo Zago (clicca qui per rivedere la puntata), Arianna ci ha raccontato la sua emozione e la sua preparazione per questa importante sfida. «Ho iniziato a scrivere canzoni da giovanissima - spiega - e sono sempre stata molto critica nei miei confronti. Ma con Sanremo Giovani sento di aver raggiunto un traguardo importante». La cantautrice ha già al suo attivo diverse esperienze nel mondo musicale, come la partecipazione al Premio Lunezia e la composizione della colonna sonora per la serie italiana su Netflix, "Di4ri".



La sua musica, un mix di generi e influenze, rispecchia la sua personalità eclettica. «Mi piace sperimentare e mescolare stili diversi - continua Arianna - cerco sempre di dare un tocco personale ai miei brani». Ma cosa si aspetta da questa esperienza? «Spero di poter far conoscere la mia musica a un pubblico più ampio e di creare nuove opportunità. Sanremo Giovani è un trampolino di lancio incredibile». Arianna ha rivelato anche alcuni dettagli sulla sua performance: «Sto preparando qualcosa di molto speciale, con un tocco di napoletanità e tanta energia. Non voglio svelare troppo, ma posso dire che sarà un'esibizione indimenticabile».



La giovane cantautrice ha poi parlato del suo legame con Napoli e delle sue radici: «Sono nata a Napoli e ho vissuto lì fino a quando ero piccola. La città mi ha dato molto e la sua energia è sempre presente nella mia musica». Arianna ha infine voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuta in questo percorso, dalla sua famiglia ai suoi collaboratori. «Sono grata a tutti coloro che credono in me e mi danno la forza di andare avanti».