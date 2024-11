Armonie d'Arte Festival, la kermesse diretta da Chiara Giordano, tra i grandi eventi storicizzati finanziati dalla Regione Calabria, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, che si svolge da 18 anni nella suggestiva cornice del parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, guarda già alla XIX edizione che da giungo a settembre 2019 avrà come titolo simbolico "La nostra bellezza". La cittadella regionale di Catanzaro ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. L'incontro è stato introdotto dalla direttrice del festival e concluso dall'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano. Hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e soggetti partner dell'evento.

Un'occasione utile per illustrare i risultati raggiunti nel corso della precedente edizione e per tracciare un bilancio delle politiche regionali di sostegno ai grandi eventi, in considerazione del riconoscimento ministeriale del Fondo Unico per lo Spettacolo ottenuto da Armonie d'Arte e da altre esperienze artistiche calabresi, possibile anche grazie all'incremento finanziario assicurato dalla Regione Calabria nel triennio 2017-2019.