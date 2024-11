Desireè Malizia, allieva della vocal coach Francesca Olìa all'associazione musicale Cantica, ha 14 anni e proviene da Taverna di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.

Venerdì 1 dicembre scorso si è esibita in prima serata su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici, The Voice Kids, ricevendo il tanto ambito superpass dalla grande artista Loredana Bertè, che insieme a Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino fa parte del cast dei giudici della seconda edizione del programma. Desireè ha spiazzato tutti con il brano "Right to be wrong" di Joss Stone. La sua magistrale esibizione le ha regalato direttamente la finale nel team di Loredana Bertè.

L’associazione musicale Cantica opera dal 2008 sull’intero territorio della Calabria e ha sede a Settimo di Montalto Uffugo. È convenzionata con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Sede certificata Trinity College of London, a completamento della sua attività ha promosso numerosi seminari di alta formazione e stage con nomi illustri del panorama artistico musicale, ne sono esempi: Luca Jurman, Giuseppe Anastasi, Marco Rinalduzzi e Marcello Balestra.

Attivo dal 2014 il laboratorio di alto perfezionamento di canto, tenuto dalla cantautrice di fama internazionale Grazia Di Michele. Numerosi sono stati gli allievi vincitori di concorsi nazionali.

Da quest’anno nasce una partnership con Matteo Tateo (produttore discografico, editore, ingegnere del suono, talent Scout, autore, compositore), direttore artistico: Il suono del successo Music Production - Show Factory Event.

Francesca Olìa è cantante e vocal coach, prima laureata del corso di canto pop/rock al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, con lode e mezione ad honorem. Attualmente è voce solista in orchestre di diverso genere presenti sul territorio come l'OsbB - Orchestra Sinfonica Brutia all’interno del progetto “8MM” con diverse repliche in Calabria, Basilicata e Campania; l’Unical Jazz Big Band fondata presso l’Università della Calabria.

Orgoglio per l’associazione è anche Anna Celebre, 12 anni, di Taverna di Montalto Uffugo, arrivata anche lei sul palco rientrando nei 40 kids della seconda edizione del programma di Rai 1, su cinquemila aspiranti concorrenti. Studia con la vocal coach Silvana Gaeta. Silvana Gaeta ha conseguito il diploma in canto lirico presso il conservatorio di "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza. Cantante e vocal coach da oltre 25 anni, ha collaborato con numerosi artisti quali Franco Battiato e Antonella Ruggero e fatto parte di svariate opere liriche in qualità di solista e corista, quali "Traviata" di Giuseppe Verdi in mondovisione a Parigi.