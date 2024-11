«Sono stato in molti posti e ho visto molte persone. Mi sono reso conto che i posti non hanno importanza, ma le persone sono tutto. Ogni singola persona che ho incontrato sulla mia strada ha messo una goccia di ispirazione nella mia anima». Dopo avere girato il mondo in autostop, puntellandolo di tracce musicali multiculturali, l'artista ucraino Sergey Onischenko farà tappa in Calabria, con un'esclusiva regionale a Lamezia Terme.

Make Like A Tree, questo il nome del suo progetto itinerante, è la quintessenza dei suoi viaggi espressa in musica, fotografia e video, un’esperienza totalizzante aperta alla condivisione ad ogni singolo concerto cui, di volta in volta, partecipano diversi musicisti scelti in platea: grazie all’interazione e alla collaborazione con pubblico e artisti locali, il progetto si trasforma da one man band in un autentico ensemble cosmopolita, ricco di suoni e suggestioni multiculturali.



Dopo i consensi di pubblico e critica dell’ultimo album, “Animal”, frutto di due anni e mezzo di autostop attraverso ben tredici paesi, il “never ending tour” di Make Like A Tree arriverà a Lamezia Terme domenica 11 novembre, a partire dalle 21, per un nuovo concerto. Un’esperienza umana e artistica a 360 gradi, accompagnata dai video e dalle fotografie di tramonti e panorami catturati da Onischenko in giro per il globo (Russia, Ucraina, Cina, Cambogia, Thailandia, Malesia, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda). Ad ospitare l’unica tappa calabrese sarà il Caffè Retrò.