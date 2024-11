Il 18 agosto a Scolacium andrà in scena il Baribere di Siviglia con la compagnia Artemis Danza.

Proseguono gli appuntamenti con l'arte e la cultura ad Armonie d'Arte Festival, diretto da Chiara Giordano, al Parco archeologico Scolacium a Roccelletta di Borgia che si prepara ad accogliere la grande danza. Il 18 agosto infatti, sulle note di Gioachino Rossini, in occasione del 150° anno dalla sua morte, sarà la volta del Barbiere di Siviglia con una delle più affermate e apprezzate Compagnie del panorama nazionale, la Artemis Danza.

Dopo una sorprendente Traviata con la regia di Giordano e la supervisione del grande critico d’arte Vittorio Sgarbi, dopo i grandi artisti internazionali del Jazz come Pat Methney, John Scofield e John Medeski, dopo i ritmi emozionanti del Tropicalismo con la serata indimenticabile di Caetano Veloso e Family, e dopo i tanti momenti di intrattenimento che stanno animando le serate al Parco Archeologico di Roccelletta di Borgia, sabato 18 agosto sarà la volta di un avveniristico balletto d’azione, in cui il personaggio rossiniano per eccellenza, Figaro, si moltiplica nei corpi dell’intera compagnia, rappresentando l’uomo del problem solving e del successo contemporaneo con rigore classico, sorprendente virtuosismo tecnico, fantasia contemporanea e contagiosa vivacità.

R.G.