Nuova nomina per la scienziata. Santelli: «Orgoglio per tutta la giunta»

L'assessore regionale Sandra Savaglio è stata nominata nel consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di Astrofisica. A darne notizia è il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

«Tutto il mio plauso – dice – per la nomina di Sandra Savaglio nel consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di Astrofisica. Un tassello importante che si aggiunge al percorso di una scienziata come la Savaglio ma anche un motivo d'orgoglio per un componente della nostra giunta».