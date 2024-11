Le selezioni per il quiz game in onda su Canale 5 fanno tappa anche in Calabria. Ecco come partecipare

Cerca nuovi concorrenti, anche in Calabria, il game show “Avanti un altro” in onda nella fascia preserale su Canale 5, con la conduzione di Paolo Bonolis e la partecipazione di Luca Laurenti. Sono infatti in programma a Cosenza i casting per poter partecipare al programma: l'appuntamento è per venerdì 13 ottobre.

Come partecipare

Tutti i maggiorenni che vorranno partecipare alle selezioni, possono inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv"). Previste anche altre due opzioni: compilare l’apposito form sul sito sdl.tv oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00.