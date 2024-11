Esce oggi nelle sale l’attesissimo Avengers: Endgame, capitolo finale di un’avventura partita nel 2008 con Iron Man. Casa Marvel, in questi 11 anni, si è preparata a un sensazionale finale con il 22esimo film dell’MCU, universo che troverà reale conclusione con Spider-man: Far From Home in uscita il prossimo luglio. Ci attenderanno così nuovi percorsi e storie, al termine del Cinematic Universe.

La trama



La storia riprende da dove l’abbiamo lasciata nel primo capitolo: metà della popolazione dell’universo in cenere, dopo che Thanos (Josh Brolin) ha completato il suo guanto dell’Infinito e ha schioccato le dita. Con essa, anche metà dei supereroi è sparita davanti agli occhi degli spettatori. Tutto ciò per creare, secondo il villain, equilibrio nell’universo. Chi non ricorda con una lacrima la dipartita di Spiderman in Infinity War, capitolo precedente a Endgame, con la celebre frase rivolta a Tony Stark: «Non voglio morire signore, la prego. Mi dispiace». Un film che ci ha lasciato tanti nodi alla gola e di cui molti hanno atteso in un rispettoso silenzio la risoluzione nel film in uscita oggi.

I sopravvissuti

Ma facciamo un piccolo recap degli eroi che troveremo sicuramente al cinema, sopravvissuti nella pellicola precedente: Iron Man (Robert Downey Jr), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle), Occhio di Falco (Jeremy Renner) cui si aggiungono le new entry Ant-Man (Paul Rudd), Rocket Raccoon e Nebula (Guardiani della Galassia) e Captain Marvel (Brie Larsson).



Endgame avrà con sé, sicuramente, la frustrazione dei personaggi rimasti in vita e la voglia di vendetta per una ferita aperta che fa male. Dal trailer, abbiamo potuto vedere Iron Man bloccato nello spazio, con l’ossigeno quasi terminato e una morte certa all’orizzonte, gli altri personaggi che covano rabbia, storditi da un finale che li ha lasciati con la cenere dei loro cari tra le mani. Com’è solito per casa Marvel, i supereroi porteranno avanti i valori di fedeltà e amicizia, senso dell’onore e sacrificio, camminando in una storia che insegna valori fondamentali al proprio pubblico.

Il cameo di Stan Lee

In questo ultimo capitolo sarà presente, inoltre, anche l’ultimo cameo di Stan Lee, scomparso lo scorso novembre tra lo sconforto di fan e addetti ai lavori. Quale modo migliore per salutare l’Excelsior, se non quello di concludere con lui questo universo. Intanto i fratelli Russo hanno da poco dichiarato che sono al lavoro su un documentario a lui dedicato.

No agli Spoiler e prossime uscite



I registi stanno in questi giorni chiedendo il massimo riserbo ai fan, per non rovinare una pellicola che in molti alla sua anteprima di ieri hanno definito “perfetta”, per 3 ore di colpi di scena, concentrati soprattutto nell’ultimo tempo del film.Per quanto riguarda le prossime uscite firmate Marvel/Disney, dopo l’ultimo Spiderman arriveranno al cinema: Vedova Nera, The Eternals, Doctor Strange 2, Black Panther 2 e I Guardiani della Galassia 3.