Si chiama Fedele Battipede e si definisce un «calabrese doc» e «maestro di vita». Attore teatrale di Castrovillari, 44 anni, si occupa di marketing digitale, conduce un programma radiofonico in una emittente locale e fa l'arbitro di pallavolo.

Sarà lui a rappresentare la Calabria nella nuova edizione di Bake Off Italia, la sfida per aspiranti pasticceri che partirà il 4 settembre in prima serata su Real Time. Del programma, presentato da Benedetta Parodi e con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e una new entry Csaba dalla Zorza, sono stati svelati nomi e volti dei 16 concorrenti provenienti da tutta Italia.

Fedele ha scoperto la sua passione per i dolci due anni fa, in un periodo in cui non lavorava, iniziando a studiare pasticceria come piano B. Attore della compagnia Aprustum di Castrovillari, sposato, indica come parte centrale della sua vita: la moglie, il cane e «il mio lievito madre che per me è un figlio», spiega nella scheda di presentazione del programma.

Si definisce anche il re del trash che traspare dalla sua ironia nei confronti della vita quotidiana. «Arrivo a Bake off – dice – con tantissima grinta perché voglio realizzare il mio sogno che è quello di aprire una bakery in Calabria e di arrivare primo al programma».

Gli altri concorrenti

Gli altri concorrenti protagonisti di questa edizione saranno Alessandra Gervasi (38 anni – Anzio) una giovane donna di Anzio, moglie e mamma di due bambine, ricordata come “Bouganville” dagli amici perché ha sempre la testa fra le nuvole. Alessia Merendino (28 – Padova) giovane maestra d’asilo con la passione per la pasticceria. Arturo Albani (36 – Rimini) ha la passione per la tecnologia e per la cucina oltre a tante altre come l’arco, i fumetti, le serie tv. Chiara Cajelli (34 – Varano Borghi) food–writer che nel suo blog «bocconciniqb.com», oltre alle classiche ricette, dolci e salate, si occupa anche di culinaria per i cani. Donato Caporaso (36 – Bologna) pugliese di Alberobello, ma vive a Bologna da 17 anni: si è specializzato come barman.

È un grande sportivo, appassionato di fitness e spartan–race. Elena Gasponi (20 – Conegliano, TV) è diplomata in pasticceria all’Istituto Alberghiero e sogna di aprire una sua pasticceria. Sogna diventare una pasticcera ai livelli di Knam e Damiano. Elisabetta De Mattia (59 – Milano) invece è una milanese Doc e lavora come impiegata bancaria. Gino Del Monte (25 – Firenze) detto “Gino Pasticcino” è uno studente di storia dell’arte di Firenze. Lavora come mediatore culturale e organizza visite e tour nei musei e da 10 anni ha iniziato di diventare vegetariano e ha quindi iniziato a preparare dolci nuovi. Giovanni Stilo (24 – Locate Varesino) è un tecnico informatico con un grande amore per la moda e le scarpe. Giacomo, in arte Peperita (37 – Milano), è un impiegato di giorno e una Drag Queen di notte, quando si esibisce in esuberanti e divertenti spettacoli. Proprio imitando nello show, Benedetta Parodi si avvicina alla pasticceria. Matteo Felici (35 – Milano) ama l’ordine e lo mette nei suoi dolci. Si è avvicinato alla pasticceria mentre si prendeva cura della madre malata. Monia De Carolis (45 – Folignano, AP) è una donna forte e dopo la carriera in banca ha scelto di stare con la sua famiglia. Ora si è data al cake design, è abilissima a creare grandi torte decorate con pasta di zucchero. Philippe Chini (25 – Segno) ama il vino, i dolci e le donne. È fisioterapista e ama preparare per sedurre le ragazze. Sara Moalli (28 – Gallarate) è una designer che studiando è diventata sempre brava in cucina. Valeria Tornatore (38 – Palermo) è una cantante lirica di Palermo: vive con le sue due figlie e con il marito, un pianista e insegnante di musica. Le piace creare dolci in un piccolo laboratorio casalingo che chiama la sua “stanza magica”.