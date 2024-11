Al via il concorso per artisti aperto ai giovani artisti calabresi e lucani

Il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) e l’associazione culturale Oesum Led Icima nel 2012 hanno creato un progetto dal nome “Young at Art”, una serie di mostre sul territorio regionale e nazionale per promuovere i giovani talenti della scena artistica calabrese. Arrivato alla sua quinta edizione, quest’anno il progetto oltrepassa i confini regionali abbracciando anche i giovani artisti della Basilicata e viene ribattezzato “BasiCally”. Il concorso è aperto a tutti gli artisti calabresi e lucani nati non prima dell’1/1/81 e fino alla mezzanotte del 20 marzo 2016 è possibile inviare tramite email la propria candidatura per partecipare a una selezione preliminare da cui poi verranno selezionati i partecipanti al progetto. Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che si occupano di pittura, grafica, illustrazione, disegno, street art, scultura e installazione, arte fotografica, video arte, performance e arte virtuale. L’allestimento della mostra collettiva avverrà lungo tre tappe, una delle quali al MACA di Acri, la seconda in un luogo ancora da definire del territorio lucano mentre la terza sarà a Torino nel mese di novembre durante la fiera di arte contemporanea “Artissima”.