Il 29 giugno, all’Hotel Europa, Rende (Cosenza), si svolgerà il Primo concorso regionale Miss Cherry Curvy Calabria 2019: “xElle C’est bElle”, dedicato alla sinuosa bellezza femminile. L’evento è stato ideato ed organizzato dall’Associazione Cherry Saf che ha voluto porre al centro di un Concorso di moda e bellezza, un importante messaggio sociale contro l’anoressia che si appresta a divenire campagna sociale in tour per diverse piazze calabresi, disponibile a qualunque Comune voglia rendersene compartecipe.

Contro ogni strumentalizzazione del corpo, si proporrà una visione della moda e della bellezza entro i canoni della “normalità”, donando, allo stesso tempo, una visione più “ampia” che abbracci le curve di tutte le donne e che, soprattutto, non spinga nel baratro dell’anoressia che vede sempre più persone vivere con angoscia il rapporto col cibo.

Miss Cherry Curvy tra moda e servizio sociale

L’evento abbraccia tutta la Calabria attraverso le partecipazioni da ogni provincia per l’elezione di Miss Cherry Curvy. Lo scopo è contrastare la visione distorta di corpi di donne private della loro femminilità e del loro diritto ad essere “normali”. L’obiettivo sarà mettere in risalto la bellezza delle donne sinuose dalla taglia 44 alla 50, mostrando, con fierezza anche ciò che la società odierna stigmatizza come “difetti”.

Un modo per «dire "No" a tutto ciò che tiranneggia e deforma la visione della Bellezza», viene scritto nella nota stampa. Tra i diversi partner che hanno da subito aderito all’iniziativa, sarà partecipe anche l’Adac rappresentata dalla psicologa Sabrina Cichello, che si occuperà di dare supporto a chiunque voglia trovare la giusta via d’uscita dal tunnel dei disturbi del comportamento alimentare.

Tre finaliste

Un evento unico in Calabria e sul territorio nazionale ad aver unito il “servizio” sociale ad un “Concorso” di Moda Bellezza. Tre saranno le finaliste che daranno omaggio a curve, occhi e sorrisi di Calabria. Tante le donne che hanno aderito a favore della campagna sociale.

La Giuria e vede la partecipazione di Pasquale Arnone, Sofia Vetere, Anna Maria Schifino, Mario Lo Gullo, Marcello Arnone, Maria Podigora, Luca Andrieri, Manuela Molinaro, Stefania Perrotta, Melania Volpentesta.