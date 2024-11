Il Museo del mare farà da cornice a “Girovaga(bo)ndo”, lavoro editoriale del giornalista Andrea Fucile

Uno spaccato di vita vissuta di un uomo, attento, sensibile che racconta sentimenti, passioni, luoghi e persone che fanno percepire quanto quei muri che spesso si creano fra essere umani, facciano ridurre il valore del vivere. Aggiunge lo stesso Fucile:

« Girovaga(bo)ndo è un libro frutto della mia esperienza di viaggi. Vi porterò in giro per il mondo, giro fatto con tanti mezzi: bici Torino – Istanbul e giro della Calabria, autostop Centro America e Europa dell’Est, i pazzeschi treni dell’India oppure tutti gli autobus del Sud America o dell’Asia fino al caravan in Australia. Il lettore potrà cogliere il senso del mio viaggio attraverso le culture incontrate, i profumi, i cibi e le bevande tipiche e l’amore che molta gente mi ha dato. Ho cercato di conoscere meglio me stesso e niente meglio dei viaggi te lo fa capire»

!banner!

Interverranno all’iniziativa del 24 agosto, moderata dallo scrivente: Enrico Granata, sindaco di Belvedere Marittimo; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Francesca Rennis, docente; Ernesto Guido, presidente Pro loco Cosenza e l’autore del volume.