Il giovane artista calabrese Carmine Sangineto terrà un concerto e una masterclass in una scuola di musica della Slovenia, dopo essere stato scelto tra tanti candidati a rappresentare il talento italiano. Il suo viaggio comincerà nella terza decade di marzo e si articolerà in tre grandi eventi. Poi il maestro Sangineto tornerà a casa, a Belvedere Marittimo, per ultimare l'organizzazione del "Premio Internazionale San Valentino", in veste di presidente e coordinatore delle attività dell'Accademia dell'Ancia.

Tre grandi eventi

Il 21 marzo Carmine Sangineto terrà un concerto a Capodistria, nella comunità degli italiani "Santorio Santorio", mentre, il giorno successivo, terrà un concerto nella scuola di musica a Ilirska Bistrica, un evento previsto nel cartellone artistico della stagione concertistica 2023/24. Il 23 marzo, invece, il musicista belvederese terrà una masterclass di perfezionamento e incontrerà gli studenti. «Sono profondamente onorato di essere stato invitato a rappresentare l’Italia in Slovenia - dichiara l'artista calabrese -. Una grande opportunità per me che farò conoscere e apprezzare la cultura musicale del nostro sud. Non mi resta che fare il conto alla rovescia».

Chi è Carmine Sangineto

Originario di Belvedere Marittimo, Carmine Sangineto inizia la sua attività di musicista fin da bambino spaziando tra la musica tradizionale e contemporanea e la sua passione lo ha portato in giro per l'Italia e l'Europa. Nel corso degli anni suona in piazze, festival, teatri e programmi televisivi, ma trova il tempo di laurearsi in Fisarmonica alla facoltà di Musiche tradizionali al Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro.

Nonostante la giovane età, ha conquistato già tre volte il podio mondiale. Ha vinto il Premio internazionale della Fisarmonica al Pif di Castefidardo nella categoria M e la 21° edizione del Campionato mondiale di Organetto ed è l’unico organettista italiano ad aver vinto la categoria World Music alla 70° Coupé Mondiale conferita dalla Confédération Internazionale Des Accordéonistes Cia Imc, facente parte del consiglio musicale dell’Unesco. Negli ultimi anni ha fondato la sua scuola di musica "L'Accademia dell'Ancia" a Belvedere Marittimo e ad oggi vanta più di 150 iscritti e più di 30 corsi attivi. È, inoltre, fondatore e direttore artistico del "Premio internazionale San Valentino" che si svolgerà a Belvedere Marittimo dal 21 al 25 aprile 2024.