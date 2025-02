Scende le scale con Carlo Conti e travolge il Festival con la sua ironia: «A Marcella Bella ho detto Bella ciao, un casino! Per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso». Poi la frecciata su Elon Musk

Carlo Conti inaugura la serata scendendo le scale in compagnia di Roberto Benigni, accogliendo il super-ospite con entusiasmo: «Un sogno che diventa realtà», esclama il conduttore, sorridente, accanto all’attore premio Oscar. È la settima volta, l’attore premio Oscar torna in tv praticamente a costo zero, ricevendo solo un rimborso spese per il viaggio. Una presenza ormai storica, che promette di conquistare ancora una volta il pubblico italiano.

Ed è subito show. Benigni non si fa attendere e piazza la prima battuta, portando il Festival in territorio satirico: «La politica non c'è, Sanremo si sa è una situazione tesa. Ho visto Marcella Bella e le ho detto Bella ciao… È successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso!». Il pubblico esplode in una risata fragorosa, mentre Benigni travolge Carlo Conti con la sua solita ironia pungente.

Benigni è un fiume in piena e non risparmia nessuno, nemmeno Elon Musk. «Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all’Italia, figurati se non vede Sanremo! Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’era anche l’anno scorso, e l’anno prima… e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un bel po’ di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica».

Il pubblico si diverte, Carlo Conti finge di sbiancare e Benigni prosegue con il suo ritmo incontenibile.

Ma il vero annuncio arriva poco dopo, direttamente dal palco dell'Ariston: Roberto Benigni tornerà su Rai1 mercoledì 19 marzo con lo show Il Sogno.