Sanremo senza Beppe Vessicchio? Sembrava impossibile, ma è così. Dopo essere stato un’icona del Festival per decenni, il direttore d’orchestra ha confermato che quest’anno non sarà presente. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha ricevuto una proposta insolita: una petizione pubblica lanciata dallo stesso Fazio a Carlo Conti, nel tentativo di convincerlo a tornare sul palco del Teatro Ariston.

Il maestro Vessicchio, simbolo indiscusso del Festival, ha annunciato la sua assenza durante la puntata del 2 febbraio di Che Tempo Che Fa. Alla domanda di Fazio, «Sarai a Sanremo?», il maestro ha risposto con un deciso «No». Una risposta che ha lasciato incredulo il conduttore, che ha subito lanciato un appello a Carlo Conti: «Ma no, Carlo! Hai fatto 30, fai 31! Non ci voglio credere»!.

Dal 1990 Vessicchio è stato una presenza fissa nella kermesse musicale, dirigendo l’orchestra per alcuni dei più importanti artisti in gara. La sua ultima partecipazione risale al 2022, quando ha diretto Le Vibrazioni. Nel 2023 e nel 2024 era comunque presente nella città dei Fiori, ma non sul palco dell’Ariston: ospite del podcast Muschio Selvaggio di Fedez e poi della trasmissione VivaRai2! di Fiorello, che l’ha voluto al suo fianco per alcuni momenti speciali.

Scherzando, il maestro ha commentato: «È così, dai, non è che si può sempre andare».

Nonostante l’assenza, Beppe Vessicchio non ha mai smesso di interessarsi a Sanremo. In una recente intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, aveva espresso il suo parere sul futuro del Festival, soffermandosi sulla figura di Amadeus, che ha condotto il Festival per cinque anni consecutivi: «Amadeus ha raggiunto un’autonomia tale che gli permette di pensare a qualcosa di nuovo ed evolvere. Chiunque altro subentrasse sarebbe schiavo del sistema. È difficile pensare a un suo sostituto».

Con Carlo Conti al timone della 75esima edizione, il Festival di Sanremo sembra voler puntare tutto sull’innovazione, lasciando però un vuoto difficile da colmare per i fan storici del maestro.

La notizia dell’assenza di Beppe Vessicchio ha già suscitato numerose reazioni sui social. In molti hanno espresso la loro delusione, ricordando il suo ruolo iconico nella storia del Festival e chiedendo a gran voce il suo ritorno. Alcuni utenti hanno ironizzato sulla proposta di Fazio: «Facciamo una raccolta firme per riportare Beppe a Sanremo!».

Anche se il maestro non sarà tra i protagonisti del Festival di quest’anno, il suo spirito – e i suoi memorabili arrangiamenti – continueranno ad essere una parte indelebile della storia di Sanremo. Riuscirà Fabio Fazio a convincerlo a fare un’apparizione a sorpresa? Il Festival, si sa, è sempre pieno di colpi di scena.