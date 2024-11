Farà tappa a Catanzaro al PalaGallo il prossimo 19 Aprile, l’Amore comporta tour 2015, la seconda parte del fortunatissimo L’Amore comporta tour di Biagio Antonacci.

Reduce dal successo della prima parte del fortunato L’Amore comporta tour 2014 con 25 Live nei palazzetti di tutta Italia, Biagio Antonacci parte con un altro viaggio de L’Amore comporta tour per regalare forti emozioni al grande pubblico. Durante questo nuovo spettacolo, l’artista milanese interpreterà dal vivo i successi del suo ultimo disco L’Amore comporta (Iris/Sony Music) insieme ai brani più noti del repertorio dello stesso cantautore.



Con il cantautore sul palco ci saranno 7 musicisti: Massimo Varini, Emiliano Fantuzzi, Mattia Bigi, Gabriele Fersini, Leonardo Di Angilla, Alessandro Magri, Mika Ronos. Quest’ultimo, batterista ventiduenne della repubblica ceca, è stato scoperto su You Tube dallo stesso Biagio Antonacci, che ha deciso di portarlo con sé nel viaggio de L’Amore Comporta Tour 2014 - 2015.



Palco Antonacci – San Siro 2014 è il titolo dell’eccezionale cofanetto cd/dvd live che ripropone l’indimenticabile spettacolo dello scorso 31 Maggio tenutosi a San Siro . Il prezioso cofanetto si compone di un DVD Live che propone la versione integrale del live con i trentuno brani che hanno composto la scaletta della serata e di un CD Live con 18 brani per ripercorrere alcuni tra i più grandi successi della sua carriera.



I biglietti per il concerto sono già disponibili su Ticket Service Calabria e TicketOne. Per informazioni: www.essemmemusica.it.