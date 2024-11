'Stasera tutti a casa senza voce', così Biagio Antonacci, ad inizio spettacolo, ha incitato il suo pubblico al Palagallo di Catanzaro.

Dopo la tappa dell’anno scorso a Reggio Calabria , il cantautore milanese ha deciso di portare ancora una volta in Calabria il suo tour, regalando ai suoi fan tantissime emozioni.



Un palco e una scenografia semplice: sfere appese, e mille lucine che hanno contornato i maxi schermi sullo sfondo, hanno creato l’atmosfera giusta di canzone in canzone, passando dal blu per quelle “intime” al rosso per quelle più allegre.



Durante lo spettacolo Biagio Antonacci ha regalato non solo brani del suo ultimo album, “L’amore comporta” che dà il nome al tour, ma anche un viaggio di tante canzoni del suo repertorio, tra cui “Iris”, “Il cielo ha una porta sola”, “Ti dedico tutto”, “Convivendo”.

“Avevo una grande voglia di venire qui a Catanzaro, perché tante sono state le vostre richieste - ha gridato l’artista - ora siamo qui, puntuali all’appuntamento con “L’amore comporta”, viviamoci con la musica che non può risolvere nulla ma può aiutare tanto.



Commovente è stato poi l’omaggio al suo grande amico Pino Daniele, con l’interpretazione di “Quando”. “È amando la vita e continuando a percorrere la gioia attraverso la musica che si superano le mancanze, ha detto al pubblico. La mattina ci svegliamo vuoti, strani, arrabbiati e la cosa incredibile è che indipendentemente da noi la vita continua tutte le mattine fregandosene di come stiamo. È solo grazie a noi stessi se riusciamo ad andare avanti e allora, a questo punto, vale la pena giocare a quel gioco che si chiama vita”. Non solo divertimento, entusiasmo, ma anche una vera propria lezione di vita quella che Biagio Antonacci ha voluto regalare al suo affezionatissimo pubblico calabrese.



Anna Prete