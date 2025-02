Bianca Balti è in viaggio verso Sanremo. La top model, che vive negli Stati Uniti, ha pubblicato sui social una foto in aereo, con mascherina e cappello, accompagnata dall’emoji del tricolore italiano. Sarà co-conduttrice della serata del 12 febbraio, quando salirà sul palco del Teatro Ariston per raccontare non solo la sua storia professionale, ma anche quella personale, segnata dalla battaglia contro il tumore ovarico.

A settembre scorso, Bianca Balti ha rivelato ai suoi follower su Instagram di avere un tumore ovarico, accompagnando l’annuncio con una foto dall’ospedale, ma con un sorriso luminoso sul volto. «Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò — aveva scritto —. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza. Potete prenderne un po’ in prestito, perché ne ho un sacco».

Nel dicembre 2022, la modella si era sottoposta a una mastectomia bilaterale preventiva, ovvero l’asportazione di entrambi i seni, per ridurre il rischio di cancro. Bianca è portatrice della mutazione BRCA, che aumenta significativamente la possibilità di sviluppare tumori al seno e alle ovaie. Una scelta coraggiosa, che la modella ha condiviso con i suoi fan per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Il 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, Bianca Balti ha ripercorso le tappe della sua battaglia, raccontando l’inizio della chemioterapia, il 14 ottobre, e la fine del ciclo di cure, il 27 gennaio. «Mi sono sentita più viva che mai — aveva spiegato —. Non ho dato più nulla per scontato, e la mia gratitudine ha raggiunto il picco storico. Tutto ha cominciato ad avere il sapore di una vera benedizione. È stata dura e non è ancora finita, ma non avrei fatto nulla diversamente».

Nel post, accompagnato da un carosello di foto, la modella ha voluto condividere i momenti più significativi degli ultimi mesi: dalla prima chemio alla decisione di rasarsi i capelli nella notte di Halloween, un atto simbolico per affrontare con grinta il percorso di cura.

Adesso, per Bianca Balti, c’è una nuova sfida: il palco di Sanremo. Con la sua eleganza e la sua forza, affronterà questa avventura con il coraggio che l’ha sempre contraddistinta. Più viva e consapevole che mai, Bianca porterà al Festival la sua storia e un messaggio di resilienza, determinazione e amore per la vita.