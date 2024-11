Una discoteca a cielo aperto con quasi quattromila cuori a ballare e saltare fino a tarda notte. Una festa speciale per Andrea Bertè, cantante bergamasco di origini crotonesi

Una grande festa, un tuffo nel passato, un viaggio nello scrigno dei ricordi quello che si è svolto ieri sera con i Teenage Dream, nella quarta serata del Ti Porto a Le Castella Festival, la kermesse organizzata dall'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto per la stagione estiva 2023.

Un evento che ha raccolto quasi quattromila ragazzi provenienti da ogni angolo della Calabria per assistere ad una grande festa all’aperto. Un format di successo che sta facendo il giro delle località più belle italiane a suon di sold-out in ogni tappa.

Ad inizio serata sul palco del party più esclusivo d'Italia anche il dj Simone Maurri e Andrea Bertè, cantante bergamasco di origini crotonesi che ha partecipato a The Voice 2019 e insegue il sogno della musica pop americana.

Una vera e propria festa con al centro la musica, i film, le serie tv degli anni 2000, le colonne sonore dei classici Disney e le canzoni High School Musical. Da Tiziano Ferro ai Lunapop, dalla colonna sonora del Re Leone a Frozen, da Britney Spears a Shakira, da Eminem ai Red Hot Chili Peppers, per passare alle sigle dei cartoni tv Dragon Ball e Conan il ragazzo del futuro.

Tra i protagonisti Brenda Asnicar, star Argentina che nella soap opera cult “Il Mondo di Patty” interpretava Antonella, una delle Divine. La più attesa della serata durante la sua esibizione ha fermato la musica per far soccorrere una giovane fan colpita da un lieve malore, riprendendo solo dopo aver avuto notizie rassicuranti. Per capire meglio la viralità dell'evento basta guardare i numeri: Teenage Dream colleziona oltre 8 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 100mila followers su Instagram, mentre Brenda Asnicar raccoglie più di un 1,3 milioni di follower su Instagram. La kermesse al porto turistico di Le Castella si chiude stasera con lo spettacolo di Maurizio Casagrande, una kermesse di successo e di grandi numeri con i live di Sfera Ebbasta, Rocco Hunt e Gianni Morandi che hanno deliziato un pubblico di ogni età.