La fiera del fumetto ha animato per tre giorni gli spazi della Città dei Ragazzi a Cosenza. Gli organizzatori, soddisfatti dei risultati, pensano ad una seconda edizione

Cosenza - Boom di presenze alla prima edizione di “Cosenza Comics”, la fiera del fumetto patrocinata dal Comune di Cosenza e organizzata da un gruppo di appassionati del genere. Tre giorni all’insegna della fantasia dove ragazzi ma anche intere famiglie si sono dati appuntamento negli spazi della Città dei Ragazzi. Tra gli eventi, grande successo per la mostra “Dinosauri in carne ed ossa”, che ha richiamato molte scolaresche locali ma anche molti appassionati del genere. “Dinosauri in Carne e Ossa” è una mostra nata nella primavera 2011 all’Urban Center di Piacenza, dove venne allestita per la prima volta. Il successo ottenuto nel tempo l’ha convertita in un evento itinerante che si sta affermando sempre di più e che ora è approdato a “Cosenza Comics”. Molto seguiti anche gli incontri con Fraws (nome d’arte di Francesco Miceli), il front-man del canale YouTube “Parliamo di Videogiochi”, uno dei podcast videoludici più seguiti in Italia, la mostra sui retrogames e quelle su “Ritorno al futuro” e “Doctor Who"



Soddisfatti gli organizzatori e anche l’Assessore agli eventi e al marketing territoriale del Comune di Cosenza, Rosaria Succurro, che ha inaugurato la rassegna. Ecco perché è facile immaginare che ci sarà una seconda edizione.