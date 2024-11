Nell'ambito della promozione #domenicalmuseo introdotta dal Ministero dei Beni culturali, oltre duemila le persone che hanno scelto di visitare il polo museale che ospita i Bronzi di Riace

Anche sulla riva calabrese dello Stretto numeri di assoluto rilievo per la prima domenica ad ingresso gratuito nei musei. Sono stati 2.413, infatti, i visitatori che hanno scelto le sale del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria che ospita i Bronzi di Riace.



Un risultato importante per la struttura reggina dove sono in mostra anche altri importantissimi reperti come la Testa del Filosofo e alcune pregevoli collezioni di monete romane e greche.

#domenicaalmuseo. La presenza di turisti e visitatori ieri nell'ambito della promozione #domenicalmuseo introdotta nel luglio del 2014 dal Ministero dei Beni e delle attività culturali, conferma il trend positivo di interesse ed attenzione che la struttura sta conseguendo dalla riapertura completa al pubblico.