“La vita com’è” di Dario Brunori è tra i brani candidati ai premi David di Donatello. Il pezzo scritto dal cantautore cosentino concorre nella sezione migliore canzone originale. È tratto dalla colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita” (2023) con Sergio Castellitto e Valerio Lundini per la regia di Alessandro Bardani.

Diciannove candidature per "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, quindici per "Io Capitano" di Matteo Garrone, tredici per "La Chimera" di Alice Rohrwacher, undici per "Rapito di Marco Bellocchio" e dieci per "Comandante" di Edoardo De Angelis.

Le candidature al prestigioso premio sono state rese nelle scorse ore, mentre la cerimonia di consegna delle statuette si terrà a Roma, il prossimo 3 maggio, nell’ambito di una serata evento condotta da Carlo Conti e da Alessia Marcuzzi. Lo show dal red carpet sarà, invece, affidato a Fabrizio Biggio.