Il cantautore cosentino Dario Brunori è tra i sei finalisti del prestigioso premio Tenco. Con il suo "Il cammino di Santiago in taxi" concorre per il premio "album dell'anno".

Premio Tenco - Dario Brunori in corsa per il premio Tenco. L'artista cosentino è arrivato alle finali della manifestazione, che premia le canzoni d'autore italiane, con il suo nuovo album. "Non si vive di soli premi - ha dichiarato - ma indubbiamente avere un riconoscimento così fa piacere, adesso aspettiamo con serenità per vedere come andrà a finire".



La sfida è difficilissima, dato che Brunori dovrà battere pezzi da novanta del calibro di Caparezza, Virginiana Miller, Le luci della centrale elettrica, Massimo Volume e Nada. Nell'edizione di quest'anno sono sei i finalisti, per via di un ex-aequo. Dopo aver vinto il Premio Siae nel 2010 come autore emergente, oggi Dario Brunori punta al premio più importante, ma senza ossessioni. "Paradossalmente questo risultato arriva con un disco per il quale non avevo fatto calcoli -ha aggiunto - con il secondo album sentivo bisogno di ricevere riconoscimenti autoriali, come se cercassi una patente di cui oggi non sento più la mancanza".