Un album intimo, che mette insieme De Gregori e Dalla, Graziani e Battisti e che spazia dal sociale alla vita privata, dai ricordi di infanzia ad un mondo che non si riconosce più.



Dalla mezzanotte di oggi è disponibile “Cip”, il nuovo album di Brunori Sas, cantautore calabrese ormai unanimemente riconosciuto come una delle voci più interessanti della sua generazione. Il cantante, che si divide ormai tra la Calabria e Milano come ha raccontato in una delle sue canzoni più note, racconta il mondo attuale con le sue complessità, senza sconti.



Da tematiche come l’odio e l’accoglienza (è stato tra l’altro tra i sostenitori di Mimmo Lucano a Riace, firmando anche il manifesto “È stato il vento”) all’amore della sua generazione, Dario Brunori racconta una quotidianità che fa sorridere e riflettere.



Undici canzoni in tutto, che sono state anticipate dai due singoli “Al di là dell’amore” e dalla ballata “Per due come noi”, e che dalla mezzanotte di ieri sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

Dove ascoltare il nuovo album di Brunori Sas

L’album è stato pubblicato nella serata di ieri sulle principali piattaforme social e di streaming audiomusicale. Un boom di visualizzazioni e di ascolti, che ha proiettato da subito l’album tra i più ascoltati del mese e del nuovo anno: un lavoro atteso, se si pensa che i singoli che hanno anticipato il brano hanno già diverse milioni di visualizzazioni su YouTube e sono costantemente nelle classifiche dei brani più ascoltati in radio e sulle piattaforme di streaming.

Come ascoltare “Cip” su YouTube

Dalla mezzanotte di ieri Cip, il nuovo album di Brunori Sas, è stato caricato su YouTube sul canale ufficiale dello stesso artista: le 11 tracce non hanno video, solo la copertina dell’album, ma sono già state prese d’assalto dai fan dell’artista.

Come ascoltare “Cip” su Spotify

L’album è stato caricato anche su Spotify, la principale piattaforma musicale utilizzabile da smartphone, tablet o pc fissi.

Per ascoltare l’album, basta cliccare sull’immagine e collegarsi su Spotify all’album

https://open.spotify.com/album/7sYFig64Wpcv9PDq8QRGlV

Come ascoltare “Cip” su Amazon Prime Music

Non solo YouTube e Spotify: il nuovo album di Brunori Sas è disponibile anche su Amazon Prime Music, l’applicazione dedicata a brani musicali e podcast del noto servizio ecommerce.