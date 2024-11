Fervono i preparativi della Pro loco Buonvicino per Seduzioni & Gusto Festival che si svolgere a Buonvicino il prossimo 13, 14 e 15 luglio 2018. Alba Parietti la madrina di quest’edizione che riceverà per l’occasione anche il premio Innamorata di Calabria.

Moda, cultura e arte

Il 12° Festival della moda, della cultura, delle arti, del cinema e della gastronomia, unico evento glamour, in uno scenario a dir poco unico e meraviglioso con spettacoli naturali inimmaginabili. Abiti spettacolari, da ammirare sorseggiando un aperitivo, in un’atmosfera decisamente chic nel paese del duca Ippolito Cavalcanti, famoso per i suoi trattati sulla buona cucina e in ricordo delle donne che nel ‘700 si riunivano in piazza per ricavare la sete e il cotone attraverso la ginestra e il baco da seta. Nel programma una lunga lista di attività gratuite e servizi: degustazioni, vendita di prodotti, moda, musica, cabaret, mostre, film e convegni, premiazioni, performance, esposizioni, gran ballo dell’800, show cooking. Tutti i giorni tre le mostre. Nel Museo MAGB la mostra “Cinema Italia 107”. Un fermo immagine sul cinema italiano contemporaneo fatto di 107 ritratti. Opera di Simon, fotografa di origini romagnole, con una chiara attenzione al lavoro di William Eggleston, Stephen Shore e Juergen Teller e la mostra bibliografica delle edizioni del trattato Cucina teorico-pratica di Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino. In Piazza XVII la mostra Orchidee spontanee nella vallata del Sarapoto realizzata in collaborazione con il Gruppo CAI Buonvicino Montagna amica assieme alle altre iniziative Fashion Art a cura di Anna Maria Coscarello, 13 vetrine temporanee dedicate al mondo della moda allestiti come showroom o negozi a tempo dedicate agli stilisti emergenti per lanciare il proprio marchio o una collezione allietate tuti i giorni dalla Lirica sotto le stelle con il soprano Patrizia Gitto; Art In The Streets a Buonvicino nel Parco Pollino, esposizioni artigianali; Pizza in Piazza a cura dell’Api Associazione pizzerie Italiane e Mostra Sapori di Calabria con i prodotti di Calabria. La moda nell’ambito del Festival tutte le sere alle 18 coinvolge anche i bambini con l’iniziativa “Si disegna e… si crea! Stilista per un giorno”, Workshop e laboratori per bambini e ragazzi da 5 anni in su a cura della stilista Vincenza Salvino.

Laboratori e iniziative per il pubblico

Il laboratorio propone ai piccoli creativi di approfondire la conoscenza della moda tramite un approccio pratico e diretto, trasmettere passione, incoraggiare la creatività. Altra iniziativa per i più piccoli Master Chef Junior con Allegramente insieme dalle ore 21 Venerdì e Domenica con il Laboratorio di cucina che prevede la preparazione della pizza e della pasta fatta in casa, con tutorial, gara di cucina e premiazione. E per gli adulti amanti della gastronomia il laboratorio del gusto con due show cooking. La prima sera alle ore 20 Risotto con gamberi al cedro e peperoncino con lo chef Giuseppe Greco. Sabato sera sempre alle stesso orario show cooking Vermicelli al pomodoro con lo chef Giuseppe Garozzo Zannini Quirini, "L'Aristocratico del Gusto" di Master Chef Italia 4.

Gli appuntamenti

Venerdì 13 luglio la prima giornata con la conferenza stampa alle ore 18 e a seguire il convegno sulle orme di Cavalcanti nel Museo MAGB (Museo Arte e Gusto Buonvicino) dalle 9 le Proiezioni di film e cortometraggi finalisti della rassegna “Il Cinema al lavoro”, dopo il convegno lo Street happy hour nel Borgo dei Greci del ristorante Don Ippolito e tutti in piazza con il cabaret di Salvatore Gisonna di Made in sud e lo spettacolo di musica etnica e blues “Quattordici gradi rossi” con Fabio Console. Sabato 14 la serata evento moda che vede sulla passerella 6 stilisti emergenti finalisti di Moda Movie Accurso Valeria, De Rose Valentino, De Sando Alessandra, Doria Francesca, Xinyi Xu, Ziccarelli Cecilia, la stilista Angelica Tufo assieme a stilisti ospiti e grandi artisti quali Alba Parietti. Special Guest 2018 Massimiliano Giangrossi, haute couture. Tra i giovani stilisti una borsa di studio dell’Accademia della moda di Napoli. Sempre sabato le premiazioni “Eccellenze di Calabria” all’imprenditoria a Michele Stingi, miglior giovane imprenditore d’Italia, alla moda alla Cooperativa Nido di Seta e al maestro Domenico Caruso, al giornalismo Annarosa Macrì Giornalista RAI e Giuseppe Pugliese giornalista, al cinema al regista Massimo Scaglione. Domenica 15 alle ore 18 il Convegno “Tessile-moda: passione e prospettive di crescita”. Una storia di successo Cooperativa Nino di Seta, il dibattito con la partecipazione di stilisti e a seguire la piazza XVII Settembre si veste a grande festa con il “Gran ballo dell’800”, celebrando il trattato di Cavalcanti, Duca di Buonvicino e gastronomo alla Corte dei Borboni a cura dell’associazione Danza storica di Roma e lo street happy hour con le specialità gastronomiche di Calabria, i vini e alcune ricette tratte dal ricettario di Ippolito Cavalcanti a cura del Nettuno Palace Sala Ricevimenti

Un evento chic nel Festival, coinvolgente e divertente. Uno spettacolo suggestivo, allestito da straordinari ballerini professionisti in eleganti frac e preziosi abiti crinolina che eseguono valzer, quadriglie, contraddanze, mazurche tratte dai manuali dei più celebri maestri del XIX secolo e dai più incantevoli film in costume. L'atmosfera è infatti quella di Via Col Vento, Il Gattopardo, la saga di Sissi. Il repertorio musicale è quello di Strauss, Verdi e dei principali compositori dell'epoca. L’appuntamento a Buonvicino tra le tappe del circuito. Un piccolo centro che per questa grande occasione si veste a festa, capace di attirare flussi per la sua originalità. Un evento che negli anni è riuscito a muovere flussi sempre maggiori di visitatori e turisti.

L’evento a Buonvicino

La sede dell’evento Seduzioni & Gusto Festival è Buonvicino. A 15 minuti dalla costiera e da Diamante cui lo unisce il fantastico percorso panoramico che costeggia il fiume corvino. Crocevia di sentieri da sempre percorsi da monaci e pellegrini per raggiungere santuari e cenobi, fra cui la “grotta di San Ciriaco” santo patrono del borgo, l’evento si colloca tutto all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino. Il target dell’evento raccoglie un bacino più ampio di visitatori, offrendo loro un prodotto culturale di alto livello che combina diversi appuntamenti di cultura, moda, spettacolo, ambiente ed enograstronomia in grado di suscitare i differenti target di interesse. L’evento “Seduzioni e Gusto” organizzato dalla Pro Loco Buonvicino con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, tra gli evento storicizzati della Regione Calabria e la sinergia di molti partner turistici e associazioni di categoria è stato valutato attraverso un monitoraggio di esperti in marketing e si inserisce in un contesto che gli esperti di eventi definiscono “Evento come strumento di marketing del territorio”.