Cresce nel vibonese l’attesa per il secondo appuntamento della stagione con Buskers on the Road - Gli Artisti di Strada sulla Costa degli Dei. Dopo il grande successo dell’Anteprima di sabato scorso a Parghelia, il Festival Itinerante interamente dedicato all'Arte di Strada e il Circo contemporaneo è in arrivo, venerdì 25 e sabato 26 nel Borgo di Caria di Drapia (VV), con un ricco programma di attività a partire dalle ore 18:30 con laboratori, mostre, buon cibo e prodotti locali e dalle 20,30 tanti spettacoli.

Un evento culturale totalmente gratuito organizzato dall’associazione Il Circo Verde con la Pro loco di Drapia e l’associazione culturale Cheria, patrocinato dall'amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli e realizzato con il contributo della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria.

Il successo della precedente edizione ha consentito a Consuelo Perri, ideatrice e direttrice artistica del Festival Itinerante di attivare nuove e preziose sinergie, e dunque sono diverse le realtà, private e istituzionali presenti sul territorio ma non solo, grazie alle quali quest'anno il Buskers on the Road, sarà in grado di offrire al pubblico, un'esperienza ancora più indimenticabile per tutta la famiglia.

Oltre all’immancabile laboratorio di “piccolo circo” del Il Circo Verde in collaborazione con l’associazione Compagnia Elefanti sarà la Scuola di Recitazione della Calabria a proporre due laboratori di recitazione, movimento scenico, teatro danza per bambini dai 6 anni in su; mentre ai più grandi offrirà la possibilità di scoprire il suo triennio accademico e l’opportunità a chi già insegue il sogno di della recitazione di fare una vera e propria audizione di ammissione alla SRC, con il direttore Walter Cardopatri e gli altri docenti presenti.

L’associazione Divercity Calabria divertirà invece i più grandi con i suoi giochi interattivi farà sognare con le sue poetiche “parole di latta” e con il body painting e le caricature porterà colore e sorrisi sui volti di grandi e piccini.

L’associazione Drapia in Corso conferma, anche quest’anno, il proprio ruolo nel raccontare la storia e la memoria del territorio, che troverà inoltre spazio nella “Hosteria Cheria” dove non solo si potranno degustare ottimi prodotti del territorio ma anche assistere alla tradizionale cottura, ‘nta pignata direttamente sui carboni ardenti, della Sujaca, la varietà autoctona di fagioli star indiscussa della tradizione culinaria drapiese.

Le Erbe del califfo capiteranno invece i produttori locali per l’allestimento della esposizione-mercato che darà la possibilità, soprattutto ai tanti vacanzieri, ma non solo, di portare con sé un ricordo di alcuni dei più preziosi “ gioielli” calabresi.

Buskers on the Road si conferma dunque un grande contenitore di arte e cultura, un modello per quel turismo esperienziale che, anche grazie alla diffusione garantita dal supporto di LaC News24, tanto può contribuire allo sviluppo della Calabria. Per rimanere costantemente aggiornati sulle novità e il programma si possono visitare le pagine Facebook e Instagram del Festival.

Info: www.facebook.com/buskersontheroad, www.instagram.com/buskersontheroad.

Email: buskersontheroad.festival@gmail.com