Ecco la prima rete agroalimentare ‘Calabria di gusto’, contratto di rete tra sedici aziende dell’agroalimentare calabrese per condividere esperienze e promuovere competitività.

Le aziende protagoniste della Rete, guidata da Rocco Colacchio, già Patron della Colacchio Food sono: Statti srl di Lamezia Terme, Guglielmo Caffè di Catanzaro, Attinà & Forti srl di Reggio Calabria, Artibel srl, Oleificio Gabro srl e Calabria Food srl di Cosenza; Distilleria F.lli Caffo srl, Colacchio Food srl, Dolciaria Monardo sas, Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A., l’Artigiano della ‘Nduja srl, Wild Orange srl, Mediolat srl, Salumificio F.lli Pugliese snc, Pernopasta srl, Callipo Gelateria srl, tutte di origine calabrese.



L’obiettivo della rete, sostenuta nell’ambito di programmi regionali dalla Camera di Commercio e dalla Confindustria, è unire le imprese d’eccellenza del territorio, rendendole riconoscibili attraverso un marchio comune, che sia simbolo di qualità, gusto e affidabilità.



Insieme, le aziende gestiranno progetti di ricerca e sviluppo, per progettare e realizzare iniziative innovative di informazione e formazione e servizi comuni, nella circolarità delle informazioni che si garantiranno; per collaborare per una migliore penetrazione sui mercati; per ottenere Certificazioni di qualità dei prodotti; per realizzare o utilizzare in comune laboratori o centri di ricerca, o acquistare beni e servizi di interesse comune; e, infine, per condividere la gestione della logistica e la realizzazione di portali telematici per la promozione e la vendita on line dei prodotti.



Per far conoscere il marchio della ‘Calabria di gusto’, il presidente Rocco Colacchio ha deciso di lanciare una campagna declinata su vari mezzi tra cui l’outdoor su tutto il territorio regionale, veicolata attraverso il network pubblicitario ed editoriale del Gruppo Pubbliemme, società di estrazione vibonese leader nel settore del marketing operativo in tutto il centro-sud d’Italia. La sinergia tra imprese, destinata a crescere sempre più, favorirà il successo dell’iniziativa, che punta a valorizzare il territorio partendo dai suoi prodotti (e dalle aziende) di qualità.

“L’obiettivo è creare una rete tra le aziende dell’agroalimentare calabrese – ha spiegato il presidente Colacchio – una rete utile per promuovere tutti insieme i prodotti d’eccellenza made in Calabria, per accedere alla rete della grande distribuzione, per abbattere i costi di produzione. Tutte insieme queste aziende lavorano per portare i prodotti della nostra terra in Italia e in Europa, per creare un unico marchio delle eccellenze agroalimentari calabresi”.



“I risultati – conclude Colacchio – sono già ottimi e confermano la bontà dell’iniziativa. Lo dimostrano i bilanci delle aziende della rete, che hanno aumentato il proprio fatturato, riuscendo così anche a dare lavoro sul territorio (ben oltre i programmi iniziali)”.

Expo 2015 Calabria: 'Calabria di gusto'