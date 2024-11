Il prestigioso riconoscimento assegnato nell’ambito della Mostra del Cinema per l’opera Joung Pope. E per il direttore artistico Gianvito Casadonte siparietto con Mel Gibson

Sono stati consegnati tra sabato 3 e domenica 4 settembre, a Venezia, nell’ambito della Mostra del Cinema i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione Mimmo Rotella riservati ad attori, registi e produttori cinematografici che si sono distinti per meriti artistici.

Il Premio della Fondazione Mimmo Rotella, è stato quest’anno assegnato, nella giornata di sabato 3 settembre, a James Franco, per il film “In Dobious Battle” e ad Andrea Iervolino per la produzione per la stessa opera cinematografica. Nella giornata di domenica 4, poi, nel corso di una cerimonia riservata a Lido di Venezia, a ricevereil Premio Mimmo Rotella, sono stati il regista Premio Oscar, Paolo Sorrentino, e l’attore Jude Law per l’opera “The Young Pope”.

Il Premio, consiste in un’opera del Maestro Rotella, ed è inserito fra gli eventi collaterali della 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ed è assegnato alle pellicole che proseguono simbolicamente la ricerca dell’artista del decollage sul connubio fra arti visive e cinema (nelle precedenti edizioni, è stato assegnato a Terry Gilliam, Al Pacino, Johnny Deep, Alexander Sokurov, Joao Botelho, Julie Taymore, Takeshi Kitano, Merziyeh Meshkini, Abel Ferrara, Gianni Amelio, Peter Greenaway, Ascanio Celestini, Gian Alfonso Pacinotti e Olivier Assayas).

La giuria della XVI edizione del Premio è composta dal Presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Rocco Guglielmo, dal Direttore della Fondazione e ideatore del Premio, Piero Mascitti, dalla produttrice Manuela Cacciamani, dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca, Olga Strada e dal Direttore artistico e dal produttore del Premio, Gianvito e Alessandro Casadonte.

«Siamo onorati di avere la possibilità di avvicinare, se pure idealmente - sostiene il Direttore artistico Gianvito Casadonte - il pensiero dell’artista di fama internazionale, Mimmo Rotella, e l’immenso talento del premio Oscar Paolo Sorrentino, dell’attore Jade Law e di James Franco. Un film come “In Dobious battle” sarebbe stato certamente adorato da Mimmo Rotella per la sua idea innovativa di cinema, per la tecnica e per il suo essere visionario. Avrebbe amato The Young Pope e la genialità del nostro Sorrentino».

Tra gli ospiti d’eccezione della cerimonia di premiazione del “Rotella”, l’attore americano Mel Gibson, a Venezia per presentare, fuori concorso, il “Hacksaw Ridge”. La superstar americana si è concesso un siparietto con il direttore artistico del Premio Rotella, Gianvito Casadonte che gli ha consegnato un’opera dell’artista calabrese.

Importante partner del progetto, la storica maison italiana “Fragiacomo” che quest’anno celebra i suoi primi 60 anni. Il prestigioso brand di calzature Made in Italy, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale per la qualità e artigianalità del suo prodotto, sposa da anni progetti di cinema e arte. I premiati riceveranno inoltre il “Chicco d’oro” “Caffè Aiello” che sostiene da tempo Festival e opere prime investendo sul futuro del Cinema.

