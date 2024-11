'Cesare Berlingeri esprime nella sua opera la grande bellezza della Calabria'

Cosi' l'Assessore alla Cultura della Regione Calabria, Mario Caligiuri all'inaugurazione della mostra ''Compenetrazioni'', che e' stata promossa nella Pinacoteca Nazionale di Cosenza dalla Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici della Calabria, diretta da Fabio De Chirico, che ha anche curato la mostra e il catalogo edito da Rubbettino. Nelle sale di Palazzo Arnone le opere di Cesare Berlingeri dialogano con quelle di Mattia Preti e Luca Giordano, Francesco Cozza e Pietro Negroni, Andrea Cardisco e Gherardo delle Notti, Battistello Caracciolo e Jose' de Ribeira. Caligiuri ha evidenziato come in questi ultimi anni la Calabria ha messo in evidenza le sue innumerevoli potenzialita' culturali, compresa l'arte contemporanea. A tale riguardo, ha ricordato il finanziamento biennale di sette progetti che ha rappresentato l'investimento pubblico piu' rilevante nel settore degli ultimi anni in Italia, coinvolgendo musei e fondazioni, enti e privati. Inoltre, ha evidenziato la realizzazione della sezione calabrese della biennale d'arte di Venezia, che si e' svolta a Palazzo Zerbi di Reggio Calabria nell'estate del 2011, dove decine e decine di artisti calabresi hanno avuto modo di fare conoscere le proprie opere in una cornice internazionale. Sempre a riguardo, va segnalato il Premio ''Limen Arte'', promosso dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Caligiuri ha poi ricordato le attivita' dei musei calabresi nella promozione dell'arte contemporanea, con iniziative che si stanno svolgendo costantemente.