L' assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, la Calabria a +263% di crescita come numero di imprese innovative



“Una vetrina internazionale per fare toccare con mano l’innovazione che la Calabria sta producendo in questi anni, proponendosi anche come luogo di incontro della ricerca per il Meridione e il Mediterraneo“.

così l’Assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri ha commentato “Smau Calabria” manifestazione sull'innovazione e il mondo della ricerca in programma il 18 e 19 novembre 2014, presso la Fondazione “Mediterranea Terina” a Lamezia Terme.



L’evento, realizzato in collaborazione con Smau di Milano, Regione Calabria, Fincalabra e “CalabriaInnova” sara’ l’occasione per presentare le imprese innovative calabresi e meridionali.



“La Regione Calabria – aggiunge Caligiuri – secondo Infocamere, con un +263% di crescita e’ prima in classifica in Italia per incremento del numero di imprese innovative nel 2013. Questo dato riassume i risultati che si stanno ottenendo nel settore della ricerca nella nostra regione, dove, attraverso consistenti investimenti, si sono create le concrete premesse per occupare oltre mille giovani ricercatori. Il cambio di passo e’ evidente e gli effetti saranno ancora piu’ significativi nel prossimo futuro. E che la Calabria sia diventata un’area ospitale per l’innovazione lo confermano le scelte strategiche di Poste e Telecom che hanno ubicato proprio nella nostra regione centri di ricerca di interesse nazionale”.