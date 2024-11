Cosenza prepara la grande festa di Capodanno. Allestito il grande palco di Piazza dei Bruzi, su cui saliranno, dopo il countdown del sindaco e dell’amministrazione comunale, Carmen Consoli, la cantantessa catanese inizierà il concerto a mezzanotte e mezza, e a seguire Fabri Fibra.

Divieti di sosta e chiusura dei parcheggi sotterranei

Tutta l’area è già interdetta alla sosta con rimozione forzata fino alle otto del mattino del primo gennaio. In particolare, il comandante della polizia municipale Giovanni De Rose, ha emesso il divieto sulle seguenti strade:

Piazza XX Settembre

Corso Umberto (da via Monte S. Michele a c.so Mazzini)

Via S. Quattromani

Via Alarico

Piazza Matteotti

Viale Trieste (da piazza G. Matteotti a via Montesanto)

Piazza Mancini

Via Baccelli

Largo Marinai d'Italia

Viale Mancini

Via Trento

Via Andreotti (da via Montebaldo a via Trento)

Via Monte Baldo

Via San Martino

Via Pasubio

Via Sabotino (lato dx da Corso Umberto a viale Trieste)

Via Piave (da via Monte S. Michele a piazza G. Mancini)

Via Isonzo / Conforti (da via XXIV Maggio a via Monte San Michele)

Via Montesanto

Via XXIV Maggio

Via Harris

Via Milano

Via Giuliani

Via Galliano

Via Marini

Via Bottego

Via dei tigrai

Via don Minzoni

Via Capoderose

Via Molinella (da via XXIV Maggio a via L.M.Greco)

Via Mari

Via Bertucci

Via degli alimena (da piazza C.F. Bilotti a piazza Scura)

Via Arabia

Via Parisio (da via Calabria a piazza S. Teresa)

Via Santa Teresa

Via Adige (da via Monte S. Michele a via Montesanto)

Via Tocci (da via Brenta a via Adige)

Via Brenta (da via Montesanto a via Tocci)

Via Greco

Via Veltri

Via Rodotà

Via Frugiuele (da via Miceli a via P. Rodotà)

Via Simonetta (da piazza C.F. Bilotti a via R. Misasi)

Via Caloprese (da piazza Loreto a piazza C.F.Bilotti)

Corso Fera (da piazza C.F.Bilotti a via G. Fortunato)

Via Quintieri (da via Medaglie d’Oro a piazza C.F.Bilotti)

Piazza dei Valdesi

Corso Telesio

Piazza Parrasio

Via Spadafora (già via Paradiso)

Via Siniscalchi lato sx da via F. Petrarca a corso V. Emanuele;

Via Petrarco lato dx da piazza Spirito Santo a strada per C.da

Guarassano

Via Petrarca, lato sx da strada per C.da Guarassano a via

A.Siniscalchi.

Chiusi inoltre i parcheggi sotterranei dei Due Fiumi e di Piazza Bilotti per motivi di sicurezza. Sarà in funzione un servizio navetta dell’Amaco dai capolinea di Castrolibero, Rende e dalla stazione ferroviaria di Vaglio Lise, che collegherà il centro con le periferie fino alle 4,50 del mattino. Disponibile anche il servizio a chiamata Al Volo, dalle ore 23 alle ore 5,00 con prenotazioni al numero 3289877343.

Ecco il dettaglio delle spese sostenute

La notte di San Silvestro cosentina proseguirà poi in Piazza Bilotti con il dj set di Studio 54 network, per concludersi nel centro storico, in Piazza XV Marzo dove, ai piedi del teatro Rendano, si esibirà Rachele Bastreghi, raffinata cantautrice dei Baustelle, e di Fabio Nirta. Tra allestimenti, cachet, misure di sicurezza, pubblicità ed altre spese accessorie, la manifestazione costerà 300 mila euro. Ecco tutte le spese nel dettaglio:

121.000 per l’esibizione di Fabri Fibra

27.000 per il Dj Set di Piazza Bilotti

60.500 per l’esibizione di Carmen Consoli

10.450 per l’esibizione di Rachele Bastreghi e Fabio Nirta in Piazza XV Marzo

43.560 per l’allestimento del palco in Piazza dei Bruzi

4.270 per la diretta televisiva affidata a Full Promotion

1.220 per la pubblicità sulla rivista Infonight

12.204 euro per diritti Siae

1.268 per la cartellonistica collegata all’evento

6.039 per l’allestimento di bagni chimici

1.422 per la vigilanza antincendio

5.000 per l’assistenza sanitaria

4.440 per il professionista esterno incaricato della progettazione delle misure di sicurezza