L’anno scorso l’ex assessore al Turismo Fausto Orsomarso gliel’aveva promesso, e nonostante l’attesa, poi non se n’è fatto nulla (per poi reperire sul “mercato” Coez all’ultimo momento). Quest’anno, però, Flavio Stasi si è premunito per tempo ed il concertone in piazza in attesa del 2024 se l’è organizzato da solo. E che capodanno.

In piazza salotto a Corigliano si esibirà quel “mito” di Max Pezzali. Potrà piacere o meno alla Gen Z, ma è indiscutibile il fatto che Pezzali abbia accompagnato con le sue canzoni – prima con gli 883 e poi come solista – tutte le generazioni dal 1991 in poi.

Sette milioni di dischi venduti, 21 album pubblicati, 61 singoli, fanno di Pezzali uno dei cantautori italiani di maggiore successo anche nei live, come dimostrano i 60mila spettatori (paganti) fatti registrare di recente al Circo Massimo, con tanto di diretta tv su Canale 5 o il sold-out allo stadio Meazza di Milano.

«Sarà una festa intergenerazionale – annunciano dal palazzo di città – un viaggio con musica e parole partito con le musicassette ed ancora attuale oggi, nell’epoca delle piattaforme digitali. Un altro spettacolo imperdibile per aprire le porte al nuovo anno, grazie all’impulso dell’Amministrazione Comunale, che sancisce come Corigliano Rossano si presenti ormai come una delle più importanti città per lo spettacolo e gli eventi artistici e musicali».

L’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano, insomma, si è conservata i “fuochi pirotecnici” alla fine (della consiliatura) e non sarà un dj set ma una vera e propria cavalcata tra decine di canzoni famosissime. Il concerto di Pezzali – peraltro ambito a capodanno da piazze italiane ben più “blasonate” – arriva forse anche con un pizzico di rivalsa dopo le promesse regionali non mantenute lo scorso anno. Da queste parti, peraltro, c’è chi scommette già che farà più spettatori del capodanno Rai organizzato a Crotone.