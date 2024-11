Il clima è ancora estivo, ma la parola Capodanno circola già da un bel po' dalle parti della Cittadella.

La Rai, pronta a riaccendere i riflettori a queste latitudini per la super diretta de l’Anno che verrà, è una mela di Paride che potrà toccare solo a un centro calabrese e che di certo provocherà qualche mal di pancia tra gli esclusi. E dunque chi sarà tra Cosenza, Catanzaro, Reggio e Vibo regina per una notte? Potrebbe spuntarla l'outsider Corigliano Rossano?

Le nomination si sono aperte appena le luci di Crotone si sono spente, ma dallo Stretto le Sirene, si sa, cantano con più forza. Pare, quindi, che tutte le strade portino a Reggio Calabria, tanto che per alcuni il solo e ultimo nodo rimasto riguarda solo la scelta della zona migliore della città: in lizza c’è, naturalmente, il famoso lungomare, poi piazza del Popolo e piazza Castello. I giochi, insomma, sarebbero praticamente fatti con buona pace della smentita di Occhiuto di gennaio scorso con cui aveva smontato la predizione della Cassandra Cannizzaro, deputato col vizio dello spoiler.

Per i bene informati, nulla da fare per le altre città che speravano di avere qualche chance, come Corigliano Rossano e Cosenza, che al momento restano ancora alla finestra - prima di partire con le organizzazioni locali dei concertoni - in attesa che il verdetto si cristallizzi - come è ormai tradizione - con un videomessaggio del governatore Occhiuto. Il presidente potrebbe comunicare ad horas che lo spumante quest’anno si stapperà in fondo allo Stivale, che forse a qualcuno andrà un po’ più “stretto” del solito.