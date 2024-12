In un clima di grande attesa per il Capodanno Rai “L’Anno che Verrà”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione a Reggio Calabria, che dopo Crotone, porterà luci, musica e spettacolo nuovamente nella Regione. Marco Liorni, conduttore di punta della Rai, ha ricevuto una straordinaria opera d’arte: la riproduzione in argento dei celebri Bronzi di Riace, realizzata dagli artisti Michele e Antonio Affidato. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

L’evento patrocinato dalla Regione Calabria, tra l’altro, ha visto la partecipazione del Presidente Roberto Occhiuto e del Sindaco reggino, Giuseppe Falcomatà. La consegna dell’opera – prosegue la nota - è stata non solo un omaggio a quella che sarà la serata dell’ultimo dell’anno, ma anche un momento simbolico per valorizzare il patrimonio culturale e artistico calabrese. L’opera, che è una riproduzione degli iconici Bronzi di Riace, è un esempio dell’eccellenza artigianale calabrese. L’azienda Affidato, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la maestria nell’arte orafa, ha saputo trasformare l’argento in un tributo vibrante e contemporaneo alla storia e alla bellezza senza tempo della Calabria.

L’opera consegnata a Marco Liorni è solo un tassello del percorso artistico che Michele e Antonio Affidato hanno intrapreso con passione e dedizione. Gli artisti, infatti, hanno sempre fatto della loro arte uno strumento per raccontare la storia, le tradizioni e la cultura della Calabria. Attraverso gioielli, sculture e creazioni uniche, gli Affidato mettono in luce la ricchezza culturale della loro terra, combinando tecniche tradizionali e sensibilità contemporanea. Reggio Calabria, con il suo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico, conclude il comunicato stampa, si prepara a essere protagonista di una serata che porterà l’energia e la vitalità della regione nelle case di milioni di italiani. Con questo gesto simbolico, le istituzioni calabresi hanno voluto ribadire il valore di una regione che guarda al futuro con orgoglio, ancorata alle sue radici storiche e culturali.