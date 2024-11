Carl Palmer e Vinny Appice. Sono loro i due big che animeranno la tredicesima edizione del “RockOn XIII – Drums Night” il 14 agosto a Martirano Lombardo. A tenere le fila dell’evento come sempre l’associazione “RockOn - Martirano Lombardo”.



A due anni di distanza dalla defezione last minute che gli impedì di guidare l’undicesima edizione, Vinny Appice, tra i più noti batteristi hard’n’heavy con trascorsi prestigiosi nei Dio e nei Black Sabbath, approda finalmente, per la prima volta in carriera, nella “sua” Calabria per l’unica data dell’acclamato “Mob Rules Live Tour – A Night of Hits from Dio, Black Sabbath and Heaven & Hell” in cui ripercorrerà gli highlights della sua carriera accompagnato da una band d’eccezione composta da Piero Leporale (voce), Lorenzo Carancini (chitarra) e una vecchia conoscenza del RockOn, Barend Courbois, bassista dei Blind Guardian.



Si torna alle origini, poi, dove tutto è cominciato, con Carl Palmer, ormai unico depositario del leggendario marchio Emerson, Lake & Palmer e super ospite della primissima edizione della kermesse martiranese nel 2006, dopo aver incendiato i principali palchi di tutto il mondo con le spettacolari esibizioni del trio più famoso del prog e aver venduto oltre 40 milioni di dischi, senza dimenticare le esperienze con gli Atomic Rooster, il geniale Arthur Brown o con gli Asia, fortunatissimo supergruppo AOR fondato insieme ad altre stelle del firmamento progressive come John Wetton (King Crimson, Roxy Music), Steve Howe (Yes) e Geoff Downes (Yes).



L’iconico batterista inglese, ben sette nomination come miglior percussionista del mondo tra il 1970 e il 1982, farà tappa a Martirano con la sua Carl Palmer’s ELP Legacy, completata da Paul Bielatowicz (chitarra) e Simon Fitzpatrick (basso e chapman stick), con cui è riuscito a donare nuova linfa allo storico repertorio ELP sin dai primi anni 2000. Entrambi i concerti sono in esclusiva regionale e gratuiti.



La serata sarà aperta dai Southen System, giovane band di Amantea di chiara derivazione indie, molto vicina al new wave revival di Placebo, Editors, The Killers e The National.

Appuntamento a martedì 14 agosto 2018, a partire dalle 21, in Piazza Matteotti a Martirano Lombardo.